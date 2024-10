Un detenuto si scaglia contro gli agenti in carcere: sette contusi a Bergamo (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’AGGRESSIONE. La denuncia del sindacato Fns Cisl: il giovane detenuto avrebbe dato in escandescenze a causa di una richiesta, non accolta, di somministrazione di farmaci oltre il quantitativo prescritto in ricetta medica. Ecodibergamo.it - Un detenuto si scaglia contro gli agenti in carcere: sette contusi a Bergamo Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’AGGRESSIONE. La denuncia del sindacato Fns Cisl: il giovaneavrebbe dato in escandescenze a causa di una richiesta, non accolta, di somministrazione di farmaci oltre il quantitativo prescritto in ricetta medica.

Aggressione in carcere a Bergamo : detenuto si scaglia contro gli agenti - 7 feriti - Siamo in attesa che da parte dei Superiori Uffici intervengano decisioni in merito, ma al momento tutto tace ed il personale di Polizia Penitenziaria si sente abbandonato a se stesso, chiamati a far fronte ad eventi di straordinaria violenza in condizioni gravose dovute alla cronica carenza di ... (Bergamonews.it)