Umbertide, tende e bivacchi nel bosco per confezionare e spacciare droga: arrestati (Di lunedì 7 ottobre 2024) I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello, con il supporto di unità cinofile dell'Arma, hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti di tre persone, di età compresa tra i 43 e 49 Perugiatoday.it - Umbertide, tende e bivacchi nel bosco per confezionare e spacciare droga: arrestati Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello, con il supporto di unità cinofile dell'Arma, hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti di tre persone, di età compresa tra i 43 e 49

