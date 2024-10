Liberoquotidiano.it - Ucraina: parlamento limita uso di Telegram a dipendenti per ragioni di sicurezza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Kiev, 7 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ilucraino ha deciso dire l'uso della rete di messaggisticatra i suoiper motivi di, una misura che diversi uffici governativi hanno già imposto da settimane, con il sospetto che la Russia usi questa applicazione per rubare dati e commettere attacchi. Il deputato e presidente della commissione parlamentare sulla libertà di espressione, Yaroslav Yurchishin, ha spiegato proprio suche la decisione è motivata su consiglio dei servizi di. "Penso che le misure siano abbastanza logiche. Purtroppo ci sono già stati esempi distatali che sono entrati in possesso di dati tramite. Con questa richiesta minimizziamo i rischi". Allo stesso modo, ha chiarito che queste restrizioni riguardano solo i dispositivi mobili e telefonici aziendali, non quelli personali.