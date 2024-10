Metropolitanmagazine.it - Tutto quello che ci aspettiamo dalla parte 5 di Stranger Things

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È il 2025 l’anno in cui i fan dell’iconica serierincontreranno, dopo quasi 3 anni, i loro amati beniamini. La produzione, prolungata, tra le altre motivazioni, a causa dello sciopero SAG-AFTRA, giungerà al termine con un prodotto di 8 episodi. Questi saranno di durata variabile ma superiore ai 60 minuti ciascuno. Ma cosa possiamo aspettarciquinta stagione di uno degli show più influenti del decennio?5: grandi novità ed alte aspettative Sono altissime le aspettative dei fan di, ansiosi di sapere la data ufficiale d’uscita della serie, ancora incerta. Queste sono incrementatelunga attesa per il ritorno della gang che fa eco alle avventure dei protagonisti di Stand by Me, The Goonies, e molti altri, in trame di citazionismo perfettamente ricamate.