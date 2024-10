Secoloditalia.it - Terna, sottoscritta una linea di credito da 400 milioni legata a indicatori Esg

(Di lunedì 7 ottobre 2024)S.p.A. ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo, Divisione Imi Cib, un Credit Facility Agreement Esg-linked per un ammontare complessivo di 400di euro.sottoscrive con Intesa Sanpaolo unadida 400Ladiavrà una durata complessiva di 5 anni, con un tasso d’interesse legato anche all’andamento della performance direlativamente a specificiambientali, sociali e di governance (“Esg”). L’impegno della società per consolidare la sostenibilità come leva strategica Talediconsente adi poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e conferma il costante impegno del Gruppo nell’introduzione di un modello di business orientato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.