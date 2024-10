Cityrumors.it - Teocoli attacca Celentano: “Mi fa tristezza, sua moglie poi con me ha…”. Il retroscena sulla fine del loro rapporto

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ai ferri corti. L’attoreil cantautore a mezzo stampa dopo il messaggio social del molleggiato. In tempi di dissing, contrapposizioni fra artisti di vario genere, a tenere banco c’è anche la diatriba fra Teoe Adriano. I due sono molto amici, o forse sarebbe meglio dire erano. Infatti ilè cambiato bruscamente da 4 anni., secondo quanto riporta Teo, è sparito.Adriano(ANSA-CityRumors.it)Non si fa trovare al telefono e quando l’attore e amico prova a cercarlo il molleggiato cambia strada. O per meglio dire: cambia operatore. Non risponde. Il silenzio è sempre stata una sua arma particolare, dialetticamente parlando, rispetto alle pause (quando e come farle) ha impostato una carriera oratoria,, che alterna alla peculiarità artistica del cantore.