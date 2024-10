Ilfattoquotidiano.it - Teo Teocoli deluso per il messaggio di Adriano Celentano e accusa: “Claudia Mori? Fa tutto, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “? Fa, è launa”. È una bordata al vetriolo quella che Teoriserva alla moglie del Molleggiato, l’amico di una vita Teo. O meglio ex amico, visti gli alti e bassi degli ultimi quattro anni che il geniale comico aveva raccontato un mese fa, durante la lunga intervista show al podcast Tintoria. “Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storicaun ‘Ciao ragazzi’”, aveva rivelatoconfermando i rumours di un “isolamento” del mitologicoche si erano acuito dagli anni del Covid in poi.