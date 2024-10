Tensione in Medio Oriente | Intensificano gli Scontri tra Israele Hamas e Hezbollah

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lanci di razzi, raid aerei e minacce reciproche caratterizzano un clima di crescente violenza in occasione dell’anniversario dell’attacco didel 7 ottobre. Le Brigate Al-Qassam, l’ala armata di, hanno rivendicato un attacco contro Tel Aviv, lanciando una raffica di razzi Maqadmeh M90. Il gruppo ha dichiarato che questo attacco fa parte della loro “battaglia di logoramento in corso” in risposta ai presunti “massacri israeliani contro i civili e allo sfollamento deliberato del nostro popolo”. L’esercito israeliano (IDF) ha riferito che oltre 35 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di. Gli attacchi si sono concentrati nelle zone di Karmiel e Galilea occidentale, con alcuni razzi che hanno colpito aree aperte e causato danni a veicoli. Non sono stati riportati feriti.