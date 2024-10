Tennis: Torneo Shaghai. Musetti ko nei 32esimi di finale (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'azzurro cede al terzo set contro il belga Goffin. ROMA - Lorenzo Musetti è uscito di scena al secondo turno del Rolex Shanghai Masters, il Torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22enne toscano, numero 18 del mondo e quind Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'azzurro cede al terzo set contro il belga Goffin. ROMA - Lorenzoè uscito di scena al secondo turno del Rolex Shanghai Masters, ilAtp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). Il 22enne toscano, numero 18 del mondo e quind

Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Shaghai. Musetti ko nei 32esimi di finale

Tennis: Torneo Shanghai. Sinner, Musetti e altri sette azzurri al via - ROMA - Sorteggiato il tabellone del Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 della capitale economica della Cina (duro, con montepremi pari 8. Oltre all'altoatesino e al toscano anche Cobolli e Arnaldi fra le teste di serie. Jannik Sinner, testa di serie . Nove gli italiani al via. 555 ... (Leggi la notizia)

Tennis: Torneo Pechino. Musetti batte Bergs e va al secondo turno - 165 dollari che si sta gioc . Il 22enne toscano ha sconfitto il belga in tre set e ora affronterà Yunchaokete Bu PECHINO (CINA) - Reduce dalla sconfitta in finale nel "Chengdu Open", Lorenzo Musetti è tornato in campo, questa volta a Pechino, superando il primo turno del "China Open", Atp 500 da ... (Leggi la notizia)

Tennis: Torneo Pechino. Musetti batte Bergs e va al secondo turno - Il 22enne toscano ha sconfitto il belga in tre set e ora affronterà Yunchaokete Bu PECHINO (CINA) - Reduce dalla sconfitta in finale nel "Chengdu Open", Lorenzo Musetti è tornato in campo, questa volta a Pechino, superando il primo turno del "China Open", Atp 500 da 3. 720. 165 dollari che si sta ... (Leggi la notizia)