Strage Erba, perché i giudici hanno detto no al processo di revisione a Olindo e Rosa: "Nessuna nuova prova" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono state depositate oggi le motivazioni con le quali i giudici della Corte d'Appello di Brescia hanno giudicato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza all'ergastolo per Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per la Strage di Erba del 2006: "Nessuna prova e nessun complotto".

Strage Erba : giudici - 'nessun accanimento - prove solide contro Olindo e Rosa' - Milano, 7 ott. (Adnkronos) - "La solidità dell'impianto probatorio" su cui si fondano le sentenze e "soprattutto l'assenza del carattere di novità della maggior parte delle prove" non lasciano dubbi ai giudici della corte d'appello di Brescia che lo scorso 10 luglio hanno dichiarato inammissibile ... (Liberoquotidiano.it)

Strage Erba - giudici : “Mancata novità prova per la revisione” - Lo scrivono i giudici della Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, nelle motivazioni con le quali è stata respinta la richiesta di revisione del processo a carico dei due coniugi all’ergastolo per la strage di Erba del 2006. La richiesta di ... (Lapresse.it)

Strage Erba : giudici - 'pg Tarfusser non legittimato a chiedere revisione' - In questo caso, "la richiesta di revisione è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo li documento organizzativo dell'ufficio, all'avvocato generale, e non assegnatario del ... (Liberoquotidiano.it)