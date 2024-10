Star di OnlyFans nei guai: ha evaso oltre un milione e mezzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) guai in vista per una nota modella di OnlyFans che aveva il domicilio fiscale a Cassano Magnago, ma la residenza in Svizzera. Il motivo? Pagare meno tasse, o non pagarle proprio. Questa è l’accusa della Guardia di Finanza di Varese mossa ad una modella di OnlyFans di origini rumene, che avrebbe evaso circa 1,5 milioni di euro, soldi raccolti dagli abbonamenti sottoscritti dai suoi follower. Da tempo la Guardia di Finanza sta effettuando controlli molto più rigidi su influencer e tiktoker, e recentemente anche Elettra Lamborghini è stata accusata di evasione fiscale, accusa che la cantante ha sdegnosamente respinto. Tenore di vita non coerente con quanto dichiarato: si mette male per la Star di OnlyFans La Guardia di Finanza ha messo sotto la lente di ingrandimento le entrate di molti influencer e modelle, tra i quali anche la Star di OnlyFans. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)in vista per una nota modella diche aveva il domicilio fiscale a Cassano Magnago, ma la residenza in Svizzera. Il motivo? Pagare meno tasse, o non pagarle proprio. Questa è l’accusa della Guardia di Finanza di Varese mossa ad una modella didi origini rumene, che avrebbecirca 1,5 milioni di euro, soldi raccolti dagli abbonamenti sottoscritti dai suoi follower. Da tempo la Guardia di Finanza sta effettuando controlli molto più rigidi su influencer e tiktoker, e recentemente anche Elettra Lamborghini è stata accusata di evasione fiscale, accusa che la cantante ha sdegnosamente respinto. Tenore di vita non coerente con quanto dichiarato: si mette male per ladiLa Guardia di Finanza ha messo sotto la lente di ingrandimento le entrate di molti influencer e modelle, tra i quali anche ladi

