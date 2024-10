Spaccio di droga, Cassazione annulla ordinanza per 29enne (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli Nord che, lo scorso marzo, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad un 29enne di Aversa.L'uomo era stato condannato nel 2014 dalla Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Corte dihato senza rinvio l'emessa dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli Nord che, lo scorso marzo, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad undi Aversa.L'uomo era stato condannato nel 2014 dalla

Casertanews.it - Spaccio di droga, Cassazione annulla ordinanza per 29enne

Sara morì nel suo letto d’overdose. Confermata la condanna a Busanelli - C’è un nuovo sviluppo nel processo sulla morte della barista Sara Teneggi, 29enne trovata senza vita nel pomeriggio dell’8 ottobre 2017, nella sua camera da letto a Carpineti. Secondo l’autopsia, per ...(ilrestodelcarlino.it)

Omicidio Mykola Ivasiuk, il 32enne estradato dalla Spagna: “L’ho colpito, ma non per ucciderlo” - È in attesa di essere interrogato dal gip il 32enne arrestato in Spagna ed estradato in Italia perché accusato di omicidio preterintenzionale ...(fanpage.it)

Estradato in Italia l’omicida di Casazza. Il Riesame dà ragione al pm: “Carcere per l’altro aggressore” fotogallery - Estradato in Italia l'omicida di Casazza. Il Riesame dà ragione al pm: "Carcere per l'altro aggressore". Il punto sulle indagini ...(bergamonews.it)