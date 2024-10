So cosa hai fatto, Sarah Michelle Gellar svela perché non tornerà nel sequel (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il sequel del film cult anni '90 è in fase di sviluppo, ma la protagonista della prima pellicola ha chiarito che non farà ritorno Il sequel di So cosa hai fatto, pellicola cult degli anni '90, è attualmente in fase di sviluppo, così molti fan del film originale si sono chiesti se Sarah Michelle Gellar avrebbe fatto ritorno nei panni del suo personaggio, la reginetta Helen Shivers. L'attrice, tuttavia, ha chiarito che non prenderà parte al prossimo film per una ragione abbastanza ovvia a tutti coloro che hanno visto e amano il film uscito nel 1997: il suo personaggio è morto. "Sono morta", ha risposto la Gellar a People a proposito della sorte toccata al suo personaggio nel film cult. Tuttavia, il marito della Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildel film cult anni '90 è in fase di sviluppo, ma la protagonista della prima pellicola ha chiarito che non farà ritorno Ildi Sohai, pellicola cult degli anni '90, è attualmente in fase di sviluppo, così molti fan del film originale si sono chiesti seavrebberitorno nei panni del suo personaggio, la reginetta Helen Shivers. L'attrice, tuttavia, ha chiarito che non prenderà parte al prossimo film per una ragione abbastanza ovvia a tutti coloro che hanno visto e amano il film uscito nel 1997: il suo personaggio è morto. "Sono morta", ha risposto laa People a proposito della sorte toccata al suo personaggio nel film cult. Tuttavia, il marito della

Movieplayer.it - So cosa hai fatto, Sarah Michelle Gellar svela perché non tornerà nel sequel

So Cosa Hai Fatto: Freddie Prinze Jr reciterà nel nuovo sequel del cult horror - Freddie Prinze Jr. L'attore Freddie Prinze Jr farà parte del cast del nuovo film della saga horror So cosa hai fatto, in arrivo nelle sale nel 2025. Il ritorno del protagonista della saga Attualmente non è invece ancora stata confermata l'eventuale presenza di Jennifer Love Hewitt, interprete di ... (Leggi la notizia)

Cosa sappiamo su The Purge 6? Sequel de La Notte del Giudizio - The Purge 6 a che punto siamo? Un Ritorno Spettrale in Streaming Questo Ottobre in attesa per Halloween. (Leggi la notizia)

Uglies 2: cosa succederà nel potenziale sequel “Pretties” - In Uglies di Netflix, Peris è stato trasformato in uno Speciale, che alla fine lo ha fatto cadere dal bordo di una diga verso la sua presunta morte. Niente di tutto ciò è accaduto nel libro di Westerfeld, dove Peris è rimasto felicemente a New Pretty Town dopo che la dottoressa Cable lo ha usato ... (Leggi la notizia)