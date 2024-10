Russia, Putin compie 72 anni: "Festeggerà il compleanno al lavoro" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin compie oggi - 7 ottobre 2024 - 72 anni. E' la 21ma volta che Festeggerà il suo compleanno ricoprendo la più alta carica dello Stato. Come negli anni precedenti, scrive la Tass, il capo dello Stato Festeggerà il suo compleanno al lavoro. Di norma, Putin inizia a ricevere congratulazioni dai leader stranieri sotto forma di telegrammi e telefonate al mattino. Nella prima metà della giornata sono programmati diversi incontri di lavoro privati. In serata, Putin incontrerà i capi di Stato della Csi, che si riuniranno a Mosca in vista del vertice di domani. Putin non parla mai pubblicamente del suo compleanno - sottolinea l'agenzia russa - e cerca di evitare di attirare inutilmente l'attenzione sull'argomento. "È il mio compleanno, non è una festa nazionale. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimiroggi - 7 ottobre 2024 - 72. E' la 21ma volta cheil suoricoprendo la più alta carica dello Stato. Come negliprecedenti, scrive la Tass, il capo dello Statoil suoal. Di norma,inizia a ricevere congratulazioni dai leader stranieri sotto forma di telegrammi e telefonate al mattino. Nella prima metà della giornata sono programmati diversi incontri diprivati. In serata,incontrerà i capi di Stato della Csi, che si riuniranno a Mosca in vista del vertice di domani.non parla mai pubblicamente del suo- sottolinea l'agenzia russa - e cerca di evitare di attirare inutilmente l'attenzione sull'argomento. "È il mio, non è una festa nazionale.

Liberoquotidiano.it - Russia, Putin compie 72 anni: "Festeggerà il compleanno al lavoro"

Russia: Putin compie 72 anni, 'festeggerà il compleanno al lavoro' - (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin compie oggi 72 anni, la 21ma volta che festeggerà il suo compleanno ricoprendo la più alta carica dello Stato. Putin non parla mai pubblicamente del suo compleanno - sottolinea l'agenzia russa - e cerca di evitare di attirare inutilmente ... (Liberoquotidiano.it)

"Un solo test superato in 10 anni". Una verità sulle armi nucleari russe che spaventa Putin - Clicca qui per vedere il video completo sul canale YouTube di Tommy_N. . Nonostante il missile fosse entrato formalmente in servizio nel 2023, dall'inizio del proprio sviluppo nel 2011 ha avuto un solo test completo eseguito con successo. L'ennesimo test fallito del "supermissile" nucleare russo ... (Liberoquotidiano.it)

Il "cannibale di Volgograd" torna a casa dal fronte: Putin lo aveva graziato - L'uomo era stato condannato dieci anni fa per aver ucciso un uomo e mangiato il suo cuore. Poi, il perdono di Putin e l'arruolamento in Ucraina. Ora è tornato ferito dalla linea del fronte. (Ilgiornale.it)