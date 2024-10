Rarissimo gabbiano sghignazzante avvistato in Toscana: in Italia solo 5 segnalazioni storiche (Di lunedì 7 ottobre 2024) In provincia di Grosseto è stato avvistato un Rarissimo gabbiano sghignazzante, un uccello di cui ad oggi ci sono soltanto cinque registrazioni storiche in Italia. Le immagini scattate dal naturalista Simone Proietti. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In provincia di Grosseto è statoun, un uccello di cui ad oggi ci sono soltanto cinque registrazioniin. Le immagini scattate dal naturalista Simone Proietti.

