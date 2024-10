Quando la vittima si fa carnefice: una riflessione psicologica sulle due guerre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una constatazione frequente in psicologica è il passaggio fra il ruolo di vittima e quello di carnefice. Bambini abusati sessualmente divengono troppo spesso adulti che abusano; persone che hanno subito una violenza fisica frequentemente si trasformano in violenti. Il trauma è stato definito come un evento psicologico di minaccia e sopraffazione di tale entità da superare le capacità di adattamento emotivo. Viene compromessa la continuità mentale, determinando una lacerazione della sfera psicologica. Secondo la teoria del trauma il soggetto, di fronte a un evento psicologicamente intollerabile, attua una scissione (divisione) del proprio “io psichico” con una parte che, pericolosamente, tende ad identificarsi con l’aggressore. Quindi spesso nello stesso soggetto convivranno negli anni successivi due parti: una che si vive nel ruolo di vittima e una in quello del carnefice. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una constatazione frequente inè il passaggio fra il ruolo die quello di. Bambini abusati sessualmente divengono troppo spesso adulti che abusano; persone che hanno subito una violenza fisica frequentemente si trasformano in violenti. Il trauma è stato definito come un evento psicologico di minaccia e sopraffazione di tale entità da superare le capacità di adattamento emotivo. Viene compromessa la continuità mentale, determinando una lacerazione della sfera. Secondo la teoria del trauma il soggetto, di fronte a un eventomente intollerabile, attua una scissione (divisione) del proprio “io psichico” con una parte che, pericolosamente, tende ad identificarsi con l’aggressore. Quindi spesso nello stesso soggetto convivranno negli anni successivi due parti: una che si vive nel ruolo die una in quello del

