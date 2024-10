Lanazione.it - Prima Cinquina del Marolacquasanta, bene Rio Major

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel campionato dicategoriail Riomaior nella sfida con il Romito Magra e ilcontro l’Amegliese. Successo anche per il Colli, mentre frenano il Cadimare e il Brugnato. Bolanese, Riccò e Santerenzina non vanno oltre il pari. Atl.Casarza – Cadimare 1-0 Marcatore: 13’ Bacigalupo. Prestazione sottotono del Cadimare che al 13’ subisce lo svantaggio firmato da Bacigalupo. Riomaior-Romito Magra 3-0 Marcatori: 70’ Biloni, 87’ Di Muro, 90’ De Lucia Al 20’ Bertagna para un penalty a Di Muri. Al 70’ Biloni su punizione sblocca il match. All’87’ Di Muri raddoppia in rovesciata. Al 90’ De Lucia cala il tris su una ribattuta. Brugnato – Casarza 0-2 Marcatori: 7’ Righetti, 47’ Paterno. Righetti apre le danze su una ribattuta in mischia. Al 16’ Bleve para in tuffo la conclusione di Paterno dal limite che poi al 47’ raddoppia, sfruttando un bel cross dalla destra.