Pressioni sul Napoli di Conte: la battuta di Inzaghi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Conte risponde ai furbetti che mettono Pressioni al Napoli per la lotta Scudetto, Thiago Motta e Simone Inzaghi rispondono Prima di Napoli-Como, Antonio Conte ha voluto rimarcare che “qualcuno” – magari tra i colleghi – fa il furbetto e mette pressione al Napoli. Sembrava una frecciata per Thiago Motta, poiché poi il mister degli Azzurri si è sbilanciato avvisando: “Ora chi ha voluto la bicicletta, pedali”. A queste allusioni, Thiago Motta ha dribblato da buon centrocampista, spiegando che non fosse il destinatario del messaggio. In merito a questo scambio di opinioni e battute, si è inserito anche Simone Inzaghi che oggi ha ritirato il Premio Scopigno: “Le Pressioni le abbiamo tutti. Tutti gli allenatori, tutte le società e le squadre importanti ben attrezzate che vogliono fare il massimo”. Spazionapoli.it - Pressioni sul Napoli di Conte: la battuta di Inzaghi Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)risponde ai furbetti che mettonoalper la lotta Scudetto, Thiago Motta e Simonerispondono Prima di-Como, Antonioha voluto rimarcare che “qualcuno” – magari tra i colleghi – fa il furbetto e mette pressione al. Sembrava una frecciata per Thiago Motta, poiché poi il mister degli Azzurri si è sbilanciato avvisando: “Ora chi ha voluto la bicicletta, pedali”. A queste allusioni, Thiago Motta ha dribblato da buon centrocampista, spiegando che non fosse il destinatario del messaggio. In merito a questo scambio di opinioni e battute, si è inserito anche Simoneche oggi ha ritirato il Premio Scopigno: “Lele abbiamo tutti. Tutti gli allenatori, tutte le società e le squadre importanti ben attrezzate che vogliono fare il massimo”.

