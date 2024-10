Pisa, ucciso davanti al figlio con un colpo di pistola alla testa: l'agguato sotto casa, Beni aveva 37 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo è stato ucciso questa sera a Pisa, nella frazione di Oratoio, alla periferia cittadina, intorno alle 21. Mentre nella frazione stava per partire una processione in occasione della (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un uomo è statoquesta sera a, nella frazione di Oratoio,periferia cittadina, intorno alle 21. Mentre nella frazione stava per partire una processione in occasione della (Ilmessaggero.it)

Ilmessaggero.it - Pisa, ucciso davanti al figlio con un colpo di pistola alla testa: l'agguato sotto casa, Beni aveva 37 anni

Pisa, uomo ucciso a colpi di pistola davanti al figlio. L’ipotesi di un agguato - Paura tra i fedeli nella vicina processione, poi sospesa. L’omicidio nella frazione di Oratoio attorno alle 21, nella corte di una abitazione. (Firenze.repubblica.it)

Pisa: uomo ucciso in strada a colpi di pistola davanti al figlio - Terrore in strada a Pisa questa sera, 6 ottobre 2024, intorno alle 21. Un uomo è stato ucciso nella frazione di Oratoio, alla periferia cittadina L'articolo Pisa: uomo ucciso in strada a colpi di pistola davanti al figlio proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Ucciso a colpi di pistola, terrore in strada a Pisa - . ”. . Un uomo di origini albanesi è morto poco dopo le 21 a Oratoio, frazione di Pisa. Manifestazione sospesa nel dolore. Sconvolto il quartiere dove stava per partire la processione per la Madonna del Santo Rosario. Sembra che dopo il rumore degli spari alcuni vicini abbiano notato due ... (Lanazione.it)

pisa, ucciso davanti al figlio con un colpo di pistola alla testa: l'agguato sotto casa, Beni aveva 37 anni - Un uomo è stato ucciso questa sera a pisa, nella frazione di Oratoio, alla periferia cittadina, intorno alle 21. Mentre nella frazione stava per partire una processione in occasione ...(ilmessaggero.it)

A pisa, un uomo è stato assassinato in presenza del proprio figlio. - Uomo assassinato a pisa durante la celebrazione della Madonna del Rosario: le indagini in corso svelano dettagli scioccanti ...(notizie.it)

Omicidio a pisa. Freddato sotto casa a colpi di pistola davanti a moglie e figli - L’uomo, un muratore albanese di 37 anni, ucciso da due killer. Azione fulminea in mezzo alla folla: è stata una vera esecuzione. "Stava per partire la processione, siamo scappati tutti in casa".(lanazione.it)