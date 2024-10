Pianeta Terra che successo Più di cento ospiti a Lucca | Appuntamento al prossimo anno

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Si è conclusa ieri, domenica 6, la terza edizione diFestival a, diretto da Stefano Mancuso, ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di. Il Festival ha registrato anche quest’una straordinaria partecipazione di pubblico, a conferma della volontà di conoscere e approfondire con sensibilità e attenzione i temi proposti dal ricco programma. Con la conclusione di questa edizione sono già state annunciate le date per il 2025, conche tornerà da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025. La manifestazione ha indagato in questa terza edizione il tema delle comunità naturali, approfondendo il modo in cui ogni individuo crea alleanze con gli altri della sua specie e con le altre specie. (Lanazione.it)