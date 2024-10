Passione collezionismo: torna la fiera del disco e del fumetto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Due giorni da non perdere per tutti gli appassionati e collezionisti di dischi e fumetti. Sabato 12 e domenica 13 ottobre ad Arezzo Fiere e Congressi torna la fiera del disco e del fumetto, organizzata dall’associazione culturale “Fumetti e dintorni” di Fucecchio con il patrocinio del Comune di Arezzo. Particolarmente ricco il programma. Sabato 12 dalle 10 alle 17 il padiglione 6 ospiterà il disegnatore della casa editrice Bonelli Marcello Mangiantini che sarà presente con le sue tavole originali, incontrerà il pubblico e porterà delle copie dei suoi disegni. Domenica 13, sempre dalle 10 alle 17, sarà la volta di Rossano Rossi, Fabio Valdambrini, Fabio Civitelli, Giulia Pulerà, con i loro lavori. Lanazione.it - Passione collezionismo: torna la fiera del disco e del fumetto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Due giorni da non perdere per tutti gli appassionati e collezionisti di dischi e fumetti. Sabato 12 e domenica 13 ottobre ad Arezzo Fiere e Congressiladele del, organizzata dall’associazione culturale “Fumetti e dintorni” di Fucecchio con il patrocinio del Comune di Arezzo. Particolarmente ricco il programma. Sabato 12 dalle 10 alle 17 il padiglione 6 ospiterà il disegnatore della casa editrice Bonelli Marcello Mangiantini che sarà presente con le sue tavole originali, incontrerà il pubblico e porterà delle copie dei suoi disegni. Domenica 13, sempre dalle 10 alle 17, sarà la volta di Rossano Rossi, Fabio Valdambrini, Fabio Civitelli, Giulia Pulerà, con i loro lavori.

