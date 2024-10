Panini presenta “Disney Anthology” – L’inedita collezione di card che omaggia la storia dell’animazione Disney (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per celebrare la grande storia di The Walt Disney Company, Panini presenta Disney Anthology, un set di carte collezionabili che rende omaggio all’immenso patrimonio artistico della più antica casa di animazione al mondo. La collezione punta i riflettori sui cortometraggi classici Disney, prodotti tra la fine degli anni 20 e gli anni 50, che hanno rappresentato il trampolino di lancio per personaggi iconici come Topolino e i suoi amici e che sono stati un importante laboratorio per le innovazioni tecniche che hanno portato alla creazione di lungometraggi come “Biancaneve e i sette nani”. La collezione Disney Anthology – in prevendita da lunedì 7 ottobre nei migliori negozi e su Panini.it – comprende un totale di 160 carte, curate da Dario Moccia con la consulenza dell’artista Disney Claudio Sciarrone. Le 110 Base card rappresentano il cuore della collezione. Nerdpool.it - Panini presenta “Disney Anthology” – L’inedita collezione di card che omaggia la storia dell’animazione Disney Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per celebrare la grandedi The WaltCompany,, un set di carte collezionabili che rende omaggio all’immenso patrimonio artistico della più antica casa di animazione al mondo. Lapunta i riflettori sui cortometraggi classici, prodotti tra la fine degli anni 20 e gli anni 50, che hanno rapto il trampolino di lancio per personaggi iconici come Topolino e i suoi amici e che sono stati un importante laboratorio per le innovazioni tecniche che hanno portato alla creazione di lungometraggi come “Biancaneve e i sette nani”. La– in prevendita da lunedì 7 ottobre nei migliori negozi e su.it – comprende un totale di 160 carte, curate da Dario Moccia con la consulenza dell’artistaClaudio Sciarrone. Le 110 Baserapno il cuore della

