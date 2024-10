Inter-news.it - Otto gol in sette giorni: così l’attacco ha trascinato l’Inter

(Di lunedì 7 ottobre 2024)nelle ultime tre partite è stata trascinata dal suo attacco. Tra Udinese, Stella Rossa e Torino le punte hanno trovatoreti.gol in. RISPOSTA SUL CAMPO –post derby si era trovata in un momento di crisi, senza più certezze. Un momento difficile, in cui serviva trovare in campo una svolta, delle risposte, qualcosa a cui aggrapparsi. E questo qualcosa è stato. Nelle tre partite successive, con Udinese, Stella Rossa e Torino è stata la produzione offensiva a permettere di arrivare a tre vittorie. Con proprio gli attaccanti a prendersi la scena. SOLUZIONE OFFENSIVA –in tre partite ha segnato dieci reti. Quante nelle sei uscite precedenti. Una svolta chiara in termini generali. Ma nello specifico, di queste dieci bensono arrivate dalle punte.