Oggi l’addio a Elisabetta Giovannelli

(Di lunedì 7 ottobre 2024) E’ vasto e profondo il cordoglio nel mondo della scuola pistoiese e dei servizi educativi del Comune di Pistoia per l’infanzia, e delle scuole primarie, per la morte di una educatrice molto amata e conosciuta. Si chiamavaed era nata il 27 febbraio del 1956, abitava in città. Era in pensione da qualche anno e aveva lavorato soprattutto accanto ai bambini che frequentavano l’Area Verde, dove le colleghe la ricordano con tanto affetto. Si è spenta nella giornata di sabato nella sua casa.aveva frequentato l’allora istituto magistrale pistoiese, dove vedeva concretizzarsi la prospettiva, in ambito lavorativo, della sua grande attitudine nei confronti dei bambini e della pedagogia. (Lanazione.it)