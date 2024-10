Ilnapolista.it - Neeskens l’alter-ego di Cruyff: i tifosi del Barça intonavano il suo nome per incitare la squadra

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Johanè morto all’età di 73 anni. L’ex centrocampista olandese ha militato nell’Ajax e Barcellona tra gli anni 70 e 80. Con la sua nazionale è arrivato due volte in finale ai Mondiali, nel 74 e 78. Veniva chiamato “Johan II” perché insieme aaveva costituito una delle migliori coppie di giocatori del calcio moderno. Nel 1991 aveva iniziato la sua carriera da allenatore in Svizzera. Successivamente è stato il vice dell’Olanda (1996-2000), dell’Australia (2005-06) e del Barcellona, suo ex club, dal 2006 al 2008, quando era allenato da Rijkaard.fu chiamato “Johan II” per identificare la coppia formata conMundo Deportivo ricorda i suoi tempi con la maglia blaugrana (1974-1979): La morte di Johanlascia un grande vuoto tra gli appassionati di calcio più veterani.