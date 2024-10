Mkhitaryan instancabile Il tassello fondamentale di Inzaghi – TS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Henrikhha ricominciato ad essere ildi Simone. Le prestazioni sono di livello come sempre, l’armeno sembra. Su Tuttosport l’inizio di stagione. INIZIO – La stagione di Henrikhè cominciata sulla falsa riga della scorsa. Non viene mai cambiato negli undici dell’Inter. Simonelo ha utilizzato dal primo minuto per sette volte su sette in campionato e in un’occasione di Champions League. Solo una partita in panchina per l’armeno, che comunque con il Manchester City è entrato nel secondo tempo in campo. Le statistiche spaventano in maniera clamorosa sul minutaggio del giocatore.