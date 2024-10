Mister Movie | Come mai Veronica Gentile è assente a Le Iene (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le Iene: Veronica Gentili assente per un grave lutto familiare, il toccante messaggio di Max Angioni. Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LeGentiliper un grave lutto familiare, il toccante messaggio di Max Angioni.

Veronica Gentili assente a Le Iene, commovente annuncio in diretta: “Addio” - Ora ve lo possiamo dire: era tornata per stare accanto a suo papà, che aveva avuto un serio problema di salute per tutta la settimana. “Buonasera e bentornati alla seconda puntata de Le Iene”, ha detto Angioni aprendo la serata. La scomparsa di suo padre, Giuseppe Gentili, avvocato ed ex dirigente ... (Leggi la notizia)

