“Milan, Ibrahimovic voleva Lukaku”: la rivelazione di mercato. Poi… (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milan, Romelu Lukaku sarebbe potuto arrivare in rossonero la scorsa estate? Secondo il noto giornalista si, era la scelta per l'attacco, ma Pianetamilan.it - “Milan, Ibrahimovic voleva Lukaku”: la rivelazione di mercato. Poi… Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), Romelusarebbe potuto arrivare in rossonero la scorsa estate? Secondo il noto giornalista si, era la scelta per l'attacco, ma

FOTO Inter-Milan - Rafael Leao e Youssouf Fofana come Lukaku : ecco il gesto che fa discutere - La foto Rafael Leao e Youssouf Fofana hanno fatto infuriare i tifosi dell’Inter al triplice fischio finale del derby vinto dal Milan per 2-1. Inter-Milan, Rafael Leao e Youssouf Fofana esultano come Lukaku: ecco il gesto che fa infuriare i tifosi nerazzurri. L’episodio, però, ha fatto in tempo a ... (Dailymilan.it)

Serie A | Theo e Leao scatenano polemiche nel Milan e Lukaku già decide - Paulo Fonseca dejó a jugadores como Theo Hernández y Rafael Leao en el banquillo y se vio obligado a tirar de ellos cuando el partido se le había complicado. Leao è stato decisivo / EFE A 20 minutos del final, Fonseca tuvo que meter en el campo a Theo Hernández y Leao (además de Tammy Abraham y ... (Justcalcio.com)

Serie A - negli anticipi oggi spiccano Lazio-Milan e Lukaku : le partite - 45 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Fiorentina-Monza domenica 1 settembre ore 18. 45 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Tivùsat), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Udinese-Como domenica 1 settembre ore 20. SERIE A 2024-2025 – 3ª ... (Inter-news.it)