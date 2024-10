Materiale di repertorio, interviste a esperti e giornalisti, e soprattutto le testimonianze dei fratelli intervistati in carcere (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la serie, il doc che la smentisce. Uscito oggi sempre su Netflix, I fratelli Menendez ricostruisce la vicenda con interviste telefoniche a Lyle e Erik, testimonianze esclusive di avvocati, giurati, giornalisti e familiari coinvolti e rare immagini di repertorio. Due ore di documentario che per certi versi smentiscono Monsters (da settimane tra i contenuti più popolari della piattaforma). Iodonna.it - Materiale di repertorio, interviste a esperti e giornalisti, e soprattutto le testimonianze dei fratelli intervistati in carcere Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la serie, il doc che la smentisce. Uscito oggi sempre su Netflix, IMenendez ricostruisce la vicenda contelefoniche a Lyle e Erik,esclusive di avvocati, giurati,e familiari coinvolti e rare immagini di. Due ore di documentario che per certi versi smentiscono Monsters (da settimane tra i contenuti più popolari della piattaforma).

La Exor di John Elkann vende interviste e articoli su Repubblica alle aziende che partecipano al suo evento : giornalisti in sciopero - Il motivo? L’articolo di apertura sui rapporti industriali tra Italia e Francia era risultato sgradito alla proprietà. Domani alle Officine Grandi Riparazioni di Torino si apre la quarta edizione della Italian Tech Week. Le prime tre edizioni vennero organizzate da Gedi, cioè il gruppo editoriale. ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Bucci si prende gioco dei cronisti e si vanta di non rilasciare interviste" - giornalisti all'attacco - . L'Associazione Ligure Giornalisti attacca il sindaco di Genova Marco Bucci, e candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra: "Si è preso gioco dei cronisti e vantato di non rilasciare interviste, in particolare al Secolo XIX, - si legge in una nota - mentre decine di ... (Genovatoday.it)

Renzi - più interviste che voti : piace solo ai giornalisti - Dopo aver platealmente preso le distanze da Elly Schlein, il senatore semplice di Rignano ha subito una legnata elettorale ed eccolo proporsi come stampella all’asse Pd-M5s. Solo i media lo vogliono, però ormai conta zero. Continua a leggere . (Laverita.info)