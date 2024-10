Madrefiglio morti nel giardino di casa

Madre,figlio morti nel giardino di casa (Di lunedì 7 ottobre 2024) 20.18 I corpi di due persone, una donna di 96 anni e il figlio, sono stati trovati nel giardino di una casa di campagna vicino ad Orbetello (Grosseto). La donna è stata ritrovata distesa a terra, a faccia in giù, nel vialetto, l'uomo presso un pozzo artesiano. A dare l'allarme un passante. La morte dei due congiunti risalirebbe a qualche giorno fa. Sembra che la madre abbia trovato il figlio 72enne morto e sia stata colpita da un infarto fulminante. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 20.18 I corpi di due persone, una donna di 96 anni e il figlio, sono stati trovati neldi unadi campagna vicino ad Orbetello (Grosseto). La donna è stata ritrovata distesa a terra, a faccia in giù, nel vialetto, l'uomo presso un pozzo artesiano. A dare l'allarme un passante. La morte dei due congiunti risalirebbe a qualche giorno fa. Sembra che la madre abbia trovato il figlio 72enne morto e sia stata colpita da un infarto fulminante.

