Madonna ricorda il fratello Christopher morto a 63 anni | Non ci sarà mai nessuno come lui

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Non cimailui”. Con queste parole, accompagnate da una serie di foto e da un commovente messaggio su Instagram,ilminoreCiccone,a 63dopo una lunga battaglia contro il cancro. Secondo un rappresentante della famiglia, si è spento serenamente, circondato dal marito, l’attore britco Ray Thacker, e dai suoi cari. Nel suo post,ripercorre il profondo legame con il: “Miose n’è andato. È stato la persona a me più vicina per così tanto tempo. È difficile spiegare il nostro legame, nato dall’intesa di essere diversi in una società che ci avrebbe ostacolato per la nostra incapacità di conformarci allo status quo. Ci siamo presi per mano e abbiamo ballato nella follia della nostra infanzia. La danza era la nostra supercolla.