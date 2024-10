Letizia Girolami scomparsa di casa, come l’hanno trovata: la terribile ipotesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Letizia scomparsa di casa, come l’hanno trovata: la terribile ipotesi – È stata trovata morta Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta. La donna abitava in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo (Arezzo). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la signora è stata rinvenuta senza vita la notte scorsa dopo che il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Per lei si fa spazio ora un’ipotesi agghiacciante. ( dopo le foto) Leggi anche: Paura nella notte, esonda il fiume in Italia: evacuato il territorio Leggi anche: Esplosione in aeroporto, cancellati tutti i voli: cos’è successo (VIDEO) Letizia Girolami scomparsa di casa, come l’hanno trovata: la terribile ipotesi Per il ritrovamento del corpo di Letizia Girolami, scomparsa dal 5 ottobre scorso, nell’Aretino, non viene esclusa l’eventualità che possa trattarsi di omicidio. Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)di: la– È statamorta, 72 anni, psicoterapeuta. La donna abitava in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo (Arezzo). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la signora è stata rinvenuta senza vita la notte scorsa dopo che il marito ne aveva denunciato la. Per lei si fa spazio ora un’agghiacciante. ( dopo le foto) Leggi anche: Paura nella notte, esonda il fiume in Italia: evacuato il territorio Leggi anche: Esplosione in aeroporto, cancellati tutti i voli: cos’è successo (VIDEO)di: laPer il ritrovamento del corpo didal 5 ottobre scorso, nell’Aretino, non viene esclusa l’eventualità che possa trattarsi di omicidio.

