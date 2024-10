Le ultime misure di sicurezza non sono bastate, nuova aggressione a operatore del Pronto soccorso (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non si fermano le aggressioni agli operatori degli ospedali. L'ultimo avvenuto tra sabato e domenica al Pronto soccorso del Piemonte. La direzione dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo esprime in una nota profondo sconcerto e indignazione - si legge - "Per l’episodio di violenza avvenuto ai Messinatoday.it - Le ultime misure di sicurezza non sono bastate, nuova aggressione a operatore del Pronto soccorso Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Non si fermano le aggressioni agli operatori degli ospedali. L'ultimo avvenuto tra sabato e domenica aldel Piemonte. La direzione dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo esprime in una nota profondo sconcerto e indignazione - si legge - "Per l’episodio di violenza avvenuto ai

Cade dalla bici e sbatte la testa - ciclista al pronto soccorso - TRIESTE - Un ciclista tra i 20 e i 30 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo viale Raffaello Sanzio, nel rione di San Giovanni. . Secondo quanto si apprende non ci sarebbero altri mezzi ... (Triesteprima.it)

Muore di infarto un'ora dopo le dimissioni - la Procura contabile accusa un medico di errore al Pronto soccorso - Muore per un infarto un’ora dopo le dimissioni, ma per la Corte di conti non c’è la responsabilità diretta del medico. La Procura contabile dell’Umbria ha citato in giudizio un dottore dell’ospedale di Perugia per dei fatti che risalgono al 2012 perché “nella qualità di dirigente medico... (Perugiatoday.it)

Power bank del cellulare esplode a scuola : 7 studenti intossicati - 2 al pronto soccorso - Questo ha generato dei fumi di plastica che qualche ragazzino ha inalato. – spiega a Fanpage la dirigente scolastica del Liceo Vittorini, Donatella Mascagna – L’intossicazione da fumo è stata provocata probabilmente dal fatto che questo dispositivo ha preso fuoco, si è incendiato all’improvviso, ... (Thesocialpost.it)