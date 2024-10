Le app di dating sono più utilizzate tra gli adulti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quando si parla di amore al tempo del digitale, non si può non parlare dell’impatto delle app di dating sulla creazione e nascita di nuove relazioni sentimentali. Le principali aziende sviluppatrici di queste piattaforme hanno, con il passare del tempo, implementato numerose funzioni, anche dal punto di vista grafico. Spesso lo hanno fatto ammiccando a dinamiche tipiche delle nuove generazioni (come il formato “swipe”), ma senza scaldare i cuori dei più giovani. Infatti, i maggiori utilizzatori di queste soluzioni per trovare l’amore a portata di mano sono gli adulti. LEGGI ANCHE > Amarsi e lasciarsi ai tempi del digitale Un sondaggio realizzato da Statista, basandosi sui dati dello scorso anno, mostra come i più giovani – la Generazione Z – sia meno avvezza all’utilizzo di app di dating rispetto a coloro i quali si trovano in una fascia d’età tra i 30 e i 49 anni. Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quando si parla di amore al tempo del digitale, non si può non parlare dell’impatto delle app disulla creazione e nascita di nuove relazioni sentimentali. Le principali aziende sviluppatrici di queste piattaforme hanno, con il passare del tempo, implementato numerose funzioni, anche dal punto di vista grafico. Spesso lo hanno fatto ammiccando a dinamiche tipiche delle nuove generazioni (come il formato “swipe”), ma senza scaldare i cuori dei più giovani. Infatti, i maggiori utilizzatori di queste soluzioni per trovare l’amore a portata di manogli. LEGGI ANCHE > Amarsi e lasciarsi ai tempi del digitale Un sondaggio realizzato da Statista, basandosi sui dati dello scorso anno, mostra come i più giovani – la Generazione Z – sia meno avvezza all’utilizzo di app dirispetto a coloro i quali si trovano in una fascia d’età tra i 30 e i 49 anni.

Giornalettismo.com - Le app di dating sono più utilizzate tra gli adulti

Nella puntata di stasera del dating show su Real Time, le tre coppie sono in viaggio di nozze e qualcosa fra Erik e Valentina sembra incrinarsi - Arrivata a braccetto del fratello (e rigorosamente bendata come prevede il programma), Chiara prende per mano Pietro e la tensione finalmente si scioglie. ... (Leggi la notizia)

“I giovani tra dating app e social, non si guardano più negli occhi. Tornate a corteggiarvi! Io mi sono divertito come un pazzo”: le estati di Jerry Calà - Quello sguardo appartiene a tutti. Certo, dagli Anni 60 sono cambiate molte cose. A 41 anni dall’uscita, dal 29 agosto torna al cinema, in versione restaurata in 4K, il film cult “Sapore di mare” dei fratelli Vanzina. Il film si basava su elementi semplici ma comuni a milioni di italiani in ... (Leggi la notizia)