Italgas raddoppia gli investimenti | verso la leadership europea

(Di lunedì 7 ottobre 2024)la conquista della distribuzione del gas in Europa. Nel weekend l’accordo da 5 miliardi di euro per acquisire il competitor italiano (2i Rete Gas) e oggi il piano strategico cheglida qui al 2030. Così, controllata al 26% da Cassa depositi e prestiti e al 13% da Snam, lancia un chiaro segnale al mercato europeo del gas: l’obiettivo è diventare il primo operatore nel settore. Il nuovo piano strategico 2024-2030 stabilisce un incremento del 92% degliche passano dai 7,8 miliardi del piano precedente ai 15.6 miliardi di oggi. Il gruppo vuole accelerare l’innovazione e la digitalizzazione delle sue infrastrutture per affrontare la transizione energetica dei prossimi anni.