Israele, attacchi e raid in Libano e Gaza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Israele, attacchi e raid in Libano e Gaza. Servizio di Marco Burini Israele, attacchi e raid in Libano e Gaza TG2000. Tv2000.it - Israele, attacchi e raid in Libano e Gaza Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)in. Servizio di Marco BuriniinTG2000.

Israele entra in Libano : “Attacchi limitati e mirati. Non sarà occupazione”. Raid anche in Siria - Raid Idf su campo profughi Gaza, 13 morti E' iniziata l’incursione di terra del Libano meridionale da parte di Israele. Austin: "Gravi conseguenze per Iran se interviene contro Israele". Incursione descritta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) come "limitata, localizzata […]. Media: raid Idf su ... (Sbircialanotizia.it)

Israele lancia operazione di terra limitata in Libano : “Raid mirati - attacchi precisi” - Ad annunciarlo ufficialmente è l'esercito israeliano, che parla di "attacchi precisi su obiettivi militari", dopo […]. La nota dell'esercito israeliano, al via l'operazione 'Northern Arrows': "Obiettivi nei villaggi vicini al confine, minaccia immediata per le nostre comunità del Nord" E' iniziata ... (Sbircialanotizia.it)

Anche Unifil condanna i raid di Israele in Libano : “Attacchi ai civili sono una violazione delle leggi umanitarie internazionali” - 800 feriti”. Gli attacchi ai civili sono una violazione delle leggi umanitarie internazionali“. Da quasi un anno, ormai, la Linea Blu è sorvolata dai missili di Hezbollah e di Israele, ma negli ultimi giorni il livello dello scontro è aumentato talmente tanto, a causa soprattutto dell’offensiva ... (Ilfattoquotidiano.it)