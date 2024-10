Lettera43.it - Intesa Sanpaolo rafforza il suo ruolo in Spagna attraverso la divisione IMI CIB

(Di lunedì 7 ottobre 2024)laIMI Corporate & investment banking guidata da Mauro Micillo, continua a confermare il suodi leader nel mercato spagnolo. Nel 2024 si è posizionata tra le prime 10 banche nei prestiti sindacati in. A conferma di ciò, negli ultimi due anni laha partecipato a rilevanti operazioni finanziarie, tra cui 13 progetti strategici di rilevanza internazionale nei settori dell’energia e delle infrastrutture, che hanno coinvolto Italia e, per un controvalore complessivo di circa 27 miliardi di euro. Tra queste operazioni vi è il supporto, in qualità di co-advisor, al Gruppo Enel nella partnership con Masdar per gli impianti fotovoltaici in, e la partecipazione in pool al finanziamento per complessivi 6,6 miliardi di euro a sostegno della joint venture tra Orange e MasMovil.