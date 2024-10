Inter-news.it - Infortunio Zapata, giorno decisivo. Paura per gli esami – TS

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’diè sembrato molto grave. Duvan si è accasciato a terra piangendo dopo uno scatto verso il minuto 80 in Inter-Torino, Tuttosport dà aggiornamenti. AGGIORNAMENTI – Oggi si attende l’esito die visite per conoscere l’entità dell’di. Durante Inter-Torino l’attaccante è uscito al minuto 84 per Yann Karamoh a causa di una torsione innaturale intorno al ginocchio. Si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che lo terrebbe fuori dai campi di gioco per più di 6 mesi. In tal caso sarebbe difficile recuperare vista l’età di 33 anni. Lo staff medico ha già visitato il calciatore e ha notato che lapotrebbe concretizzarsi, per questo i tempi non saranno velocizzati.