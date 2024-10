Thesocialpost.it - Incidente tremendo in autostrada: tir in fiamme, traffico bloccato

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Gravesull’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce lunedì sera, poco prima delle 22, ha portato alla chiusura temporanea del tratto tra il bivio con l’A10 Genova-Savona e Masone in entrambe le direzioni. L’è avvenuto al km 1,2, dove un mezzo pesante che viaggiava in direzione sud ha invaso la carreggiata opposta, entrando in collisione con un altro tir, bloccando così tutte le corsie. Intervento dei vigili del fuoco per incendio Sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco con un’importante presenza di uomini e mezzi, poiché si è sviluppato un incendio. Presenti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Al momento, il 118 ha avviato un’operazione in codice giallo, ma non sono ancora note le condizioni dei feriti.