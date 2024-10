Inchiesta ultrà e 'ndrangheta, da oggi il pm Paolo Storari è sotto scorta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una scorta di quarto livello , con due agenti armati e una macchina, è stata assegnata al pm della Dda di Milano Paolo Storari per almeno sei mesi, come disposto dalla Prefettura su richiesta del procuratore Marcello Viola . Questa misura si è resa necessaria a causa della delicata indagine sulle curve Nord e Sud di San Siro che Storari sta coordinando, coinvolgendo anche la criminalità organizzata Feedpress.me - Inchiesta ultrà e 'ndrangheta, da oggi il pm Paolo Storari è sotto scorta Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unadi quarto livello , con due agenti armati e una macchina, è stata assegnata al pm della Dda di Milanoper almeno sei mesi, come disposto dalla Prefettura su richiesta del procuratore Marcello Viola . Questa misura si è resa necessaria a causa della delicata indagine sulle curve Nord e Sud di San Siro chesta coordinando, coinvolgendo anche la criminalità organizzata

