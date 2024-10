Il ministro Piantedosi e le manifestazioni per il 7 ottobre | Rischio radicalizzazione

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo gli scontri a Roma in occasione della manifestazione dei Giovani Palestinesi a piazzale Ostiense ildell’Interno Matteodice che non ci sono informazioni specifiche su una crescita deldi attentati. Ma «c’è una crescentedi alcune posizioni e la evidente suggestione di alcuni di cavalcare i temi della crisi insorta con gli attacchi del 7scorso allo scopo di rinnovare comportamenti e progetti di destabilizzazione, creando un clima di tensione». Tutto questo, dice, ci ha imposto di elevare al massimo livello tutte le attività sia di prevenzione sia di presidio a difesa degli obiettivi sensibili. Le forze di polizia, come sempre, hanno predisposto servizi e misure con l’obiettivo di scongiurare ogni possibile criticità, tanto più in occasione di una ricorrenza come questa».