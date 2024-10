Il conflitto in Ucraina si prospetta ancora molto lungo. Dopo le perplessità degli Usa, il Cremlino boccia definitivamente il piano di pace di Zelensky: “Irrealistico e inaccettabile”. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il piano di pace proposto dall’Ucraina, promosso dal presidente Volodymyr Zelensky e presentato agli alleati, compreso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha suscitato reazioni contrastanti prima ancora della sua diffusione ufficiale. Secondo alcune fonti del Pentagono, il piano sembra carente di una strategia globale, limitandosi principalmente a chiedere un maggiore invio di armi e l’alleggerimento delle restrizioni sui missili a lungo raggio. Questo approccio, secondo i critici, non rappresenterebbe una vera soluzione per il cessate il fuoco. Dal canto suo, il Cremlino ha espresso un netto rifiuto nei confronti del piano. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha infatti dichiarato che nessuno dei piani di pace finora proposti ha una base realistica e accettabile per la Russia, definendoli come una serie di ragionamenti privi di sostanza concreta. Lanotiziagiornale.it - Il conflitto in Ucraina si prospetta ancora molto lungo. Dopo le perplessità degli Usa, il Cremlino boccia definitivamente il piano di pace di Zelensky: “Irrealistico e inaccettabile”. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildiproposto dall’, promosso dal presidente Volodymyre presentato agli alleati, compreso il presidenteStati Uniti Joe Biden, ha suscitato reazioni contrastanti primadella sua diffusione ufficiale. Secondo alcune fonti del Pentagono, ilsembra carente di una strategia globale, limitandosi principalmente a chiedere un maggiore invio di armi e l’alleggerimento delle restrizioni sui missili araggio. Questo approccio, secondo i critici, non rappresenterebbe una vera soluzione per il cessate il fuoco. Dal canto suo, ilha espresso un netto rifiuto nei confronti del. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha infatti dichiarato che nessuno dei piani difinora proposti ha una base realistica e accettabile per la Russia, definendoli come una serie di ragionamenti privi di sostanza concreta.

