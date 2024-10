Ilnapolista.it - Il Como ringrazia il Napoli: “Grande sportività, regaleremo birra ai tifosi napoletani in trasferta a febbraio”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Venerdì ilha ospitato ilper il match di Serie A in cui gli azzurri hanno vinto 3-1. Ilil: “aiin” Perre dell’ospitalità, la società lombarda ha scritto sui propri canali social: Il1907 desidera esprimere i suoi più sincerimenti ale ai suoiper la splendida dimostrazione didimostrata dopo la partita di venerdì sera. L’atmosfera allo stadio Maradona e la reazione delle due tifoserie dopo la partita sono state ineguagliabili. Ecco perché ilregalerà unaa ogni tifoso delinallo Stadio Giuseppe Sinigaglia a2025.1907 would like to extend sincere thanks to @sscand its fans for the beautiful display of sportsmanship following the match on Friday evening.