I Punti Luce di Save the Children: la speranza per i nostri bambini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Enterogermina® Integratori Alimentari porta avanti da anni, nel mondo, programmi educativi per l’infanzia sul tema dell’igiene e della corretta alimentazione. Grazie ad una collaborazione pluriennale con Save the Children è arrivata anche in Italia con il progetto “Viva la Pancia”. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA I Punti Luce di Save the Children: la speranza per i nostri bambini Amica. Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Enterogermina® Integratori Alimentari porta avanti da anni, nel mondo, programmi educativi per l’infanzia sul tema dell’igiene e della corretta alimentazione. Grazie ad una collaborazione pluriennale contheè arrivata anche in Italia con il progetto “Viva la Pancia”. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Idithe: laper iAmica.

Amica.it - I Punti Luce di Save the Children: la speranza per i nostri bambini

Migranti i dati di Save the Children: “Studenti più integrati se considerati cittadini italiani” - Roma, 2 ottobre - Secondo uno studio realizzato da Save the Children nel 2023, il 45,5% degli studenti italiani (43,2% per i cittadini italiani con background migratorio) che sono stati intervistati ritiene di poter ottenere un diploma di laurea, un master o un dottorato, un dato che scende al ... (Leggi la notizia)

Quasi un milione gli alunni con cittadinanza non italiana che frequentano la scuola. Save The Children: “Legge su cittadinanza è superata. Supportare al meglio la scuola” - . Save The Children: “Legge su cittadinanza è superata. "La legge sulla cittadinanza attualmente in vigore, che risale ormai a più di trent'anni fa, è superata e ha un impatto negativo sulla vita di centinaia di migliaia di bambine, bambini e adolescenti in Italia che, quotidianamente, si ... (Leggi la notizia)

‘Viva la pancia’: il progetto lanciato da Enterogermina Integratori Alimentari e Save the Children - . iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo ‘Viva la pancia’: il progetto lanciato da Enterogermina Integratori Alimentari e Save the Children sembra essere il primo su iO Donna. Enterogermina Integratori Alimentari insieme a Save The Children, ha lanciato in Italia il progetto ‘Viva la ... (Leggi la notizia)