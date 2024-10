Grande vittoria in rimonta per il Siena. Bianconeri soli in vetta alla classifica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Siena 3 SERAVEZZA 2 Siena (4-3-1-2) Stacchiotti; Morosi (33’st Zichella), Fort (1’st Achy), Cavallari, Di Paola; Farneti, Lollo (19’st Ricchi), Mastalli; Candido (14’st Boccardi); Semprini (23’st Ruggiero), Galligani. Panchina: Giusti, Biancon, Hagbe, Carbè. Allenatore Magrini. SERAVEZZA (3-5-2) Lagomarsini; Mosti, Paolieri, Sanzone; Salerno (45’st Stabile), Bedini (39’st Coly), Menghi, Bartolini (33’st Turini), Lepri (25’st Greco); Bellini (33’st Bocci), Benedetti. Panchina: Borghini, Piccolo, Turini, Beconcini, Caddeo. Allenatore Brando. Arbitro Petraglione di Termoli (Fiorucci-Fiordi). Reti: 14’pt Mastalli, 22’pt Bedini, 26’pt Benedetti, 32’st e 44’st Galligani. Note: Recuperi: 1 e 6. Ammoniti: Mosti, Semprini, Mastall. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)3 SERAVEZZA 2(4-3-1-2) Stacchiotti; Morosi (33’st Zichella), Fort (1’st Achy), Cavri, Di Paola; Farneti, Lollo (19’st Ricchi), Mastalli; Candido (14’st Boccardi); Semprini (23’st Ruggiero), Galligani. Panchina: Giusti, Biancon, Hagbe, Carbè. Allenatore Magrini. SERAVEZZA (3-5-2) Lagomarsini; Mosti, Paolieri, Sanzone; Salerno (45’st Stabile), Bedini (39’st Coly), Menghi, Bartolini (33’st Turini), Lepri (25’st Greco); Bellini (33’st Bocci), Benedetti. Panchina: Borghini, Piccolo, Turini, Beconcini, Caddeo. Allenatore Brando. Arbitro Petraglione di Termoli (Fiorucci-Fiordi). Reti: 14’pt Mastalli, 22’pt Bedini, 26’pt Benedetti, 32’st e 44’st Galligani. Note: Recuperi: 1 e 6. Ammoniti: Mosti, Semprini, Mastall.

Sport.quotidiano.net - Grande vittoria in rimonta per il Siena. Bianconeri soli in vetta alla classifica

