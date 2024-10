Goal collection Serie D: Scafatese con il vento in poppa, Siracusa corsaro a Pompei. Interrotta per malore alll'arbitro Reggina - Acireale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quinta giornata in Serie D, Goal collection che inizia dalla capolista, la Scafatese, che si impone tra le mura amiche per 2-0 al cospetto di un Paternò che oppone resistenza per un’ora, poi soccombe alle reti di Potenza e Albadoro. Medesimo punteggio in favore del Siracusa che batte il Pompei a domicilio con reti di Mimmo Maggio e Andrea Di Grazia. Terza affermazione consecutiva per la Vibones Feedpress.me - Goal collection Serie D: Scafatese con il vento in poppa, Siracusa corsaro a Pompei. Interrotta per malore alll'arbitro Reggina - Acireale Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quinta giornata inD,che inizia dalla capolista, la, che si impone tra le mura amiche per 2-0 al cospetto di un Paternò che oppone resistenza per un’ora, poi soccombe alle reti di Potenza e Albadoro. Medesimo punteggio in favore delche batte ila domicilio con reti di Mimmo Maggio e Andrea Di Grazia. Terza affermazione consecutiva per la Vibones

