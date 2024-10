Gli arbitri fischiano rigori inesistenti inventati da chi ha scritto le regole per renderli celebri e protagonisti Giornale

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Il calcio è bello perché è vario, formula comoda per mettere la palla in calcio d’angolo. Il football deglipiù che vario è avariato ed ha cambiato questo sport meraviglioso.peròda chilenon per proteggere il gioco ma per rendere, per l’appunto, gli”. Questo il duro sfogo di Tony Damascelli sulal termine di un week end in cui ci sono state numerose contestazioni sull’operato degli, a partire dalla Juve finendo con la Roma. E conclude con una citazione di Allegri “è un disco rotto e nessuno vuole sostituirlo. Ricordo le ultime parole famose di Allegri: «Dov’è Rocchi?»” Rocchi non aveva detto che erano finiti ini? La Juve è andata in vantaggio sul Cagliari con un calcio di rigore segnato da Vlahovic al 15?.