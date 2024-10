Giubileo, numero chiuso a Fontana Trevi (Di lunedì 7 ottobre 2024) 15.05 Sarà installata una passerella sulla Fontana di Trevi, all'interno della vasca, sulla quale potranno passare i visitatori. L'ingresso sarà contingentato e sarà la sperimentazione dell'ingresso a numero chiuso durante il Giubileo. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Gualtieri, in occasione della manutenzione straordinaria del monumento. Si valuterà poi l'introduzione di "un piccolo contributo",un ticket,dopo i primi mesi del 2025. Il numero chiuso scatterà quando il catino sarà pieno. Ci si potrà sedere, ma non si potrà mangiare. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 15.05 Sarà installata una passerella sulladi, all'interno della vasca, sulla quale potranno passare i visitatori. L'ingresso sarà contingentato e sarà la sperimentazione dell'ingresso adurante il. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Gualtieri, in occasione della manutenzione straordinaria del monumento. Si valuterà poi l'introduzione di "un piccolo contributo",un ticket,dopo i primi mesi del 2025. Ilscatterà quando il catino sarà pieno. Ci si potrà sedere, ma non si potrà mangiare.

Fontana di Trevi a numero chiuso dal Giubileo : “Ingressi controllati - ma nessun tornello” - Al via i lavori alla Fontana di Trevi: la manutenzione funziona come test per il funzionamento degli ingressi contingentati. "Ma i tornelli non ci saranno", assicura il sindaco Roberto Gualtieri.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Roma - Giubileo : fontana di Trevi a numero chiuso e a pagamento - L’iconico monumento romano sarà circondato di pannelli trasparenti disposti a ferro di cavallo, e il tipico lancio della monetina sarà possibile in un cesto dalla passerella stessa. Si tratta, ha specificato il sindaco, di una prova generale: l’ingresso a numero chiuso sarà introdotto a fine ... (Tg24.sky.it)

Per il Giubileo la Fontana di Trevi a numero chiuso - "Se ci sarà un provvedimento anti-bivacco nel catino della Fontana di Trevi? La Fontana ha delle sedute, anzi lo scopo di questo contingentamento è proprio consentire la fruizione del monumento anche sedendosi. Uno mica si mette a mangiare dentro al museo davanti alla Gioconda. . Al via oggi la ... (Quotidiano.net)