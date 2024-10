Ilfattoquotidiano.it - “Doppio con Sinner? Io gioco solo con i tennisti puliti”: un altro attacco di Kyrgios dopo il ricorso della Wada

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci risiamo. Visto che non gioca più a tennis, lo sport preferito di Nickè diventato attaccare Jannik. L’australiano, che non disputa un match Atp da giugno 2023 (sconfitta contro il cinese Wu a Stoccarda), nelle settimane degli Us Open era tornato a far parlare di sé per i continui attacchi al numero 1 al mondoil caso Clostebol. Per tutto il torneoha criticatoe la sua assoluzione dall’accusa di doping. Poiha vinto lo Slam di New York e l’australiano ha dovuto tacere. Ma ilpresentato dalladi fronte al Tas di Losanna, con l’Agenzia anti-doping che ha chiesto la squalifica per il numero 1 al mondo, ha ridato nuova linfa all’ossessione diper il campione italiano. Ogni novità che riguarda(e che non sia legata ai risultati sportivi) è accompagnata da un commento sui social del tennista australiano.