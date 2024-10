Devastante incidente sull’A21: coppia di centauri sbalzati a centinaia di metri dal tragico impatto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora sangue sulle strade d’Italia: sull’autostrada A21, in prossimità di Castel San Giovanni nella zona di Piacenza, una coppia di turisti sarebbe stata coinvolta in un terrificante incidente con un SUV. Ad avere avuto la peggio sono stati i due centauri, che purtroppo sono deceduti a seguito del Devastante impatto. Le dinamiche dell’incidente L’incidente si è verificato domenica 6 ottobre verso le 15:00, quando un uomo alla guida di un SUV Alfa Romeo Stelvio avrebbe tamponato violentemente la moto sulla quale viaggiavano due turisti svizzeri entrambi di 57 anni. L’impatto si sarebbe verificato al chilometro 143 in direzione Torino e per i due centauri non c’è stato nulla da fare. L’uomo seduto davanti alla guida e la donna sul sellino posteriore sarebbero stati sbalzati a diversi metri dall’incidente e l’impatto violentissimo con l’asfalto non ha lasciato scampo. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora sangue sulle strade d’Italia: sull’autostrada A21, in prossimità di Castel San Giovanni nella zona di Piacenza, unadi turisti sarebbe stata coinvolta in un terrificantecon un SUV. Ad avere avuto la peggio sono stati i due, che purtroppo sono deceduti a seguito del. Le dinamiche dell’L’si è verificato domenica 6 ottobre verso le 15:00, quando un uomo alla guida di un SUV Alfa Romeo Stelvio avrebbe tamponato violentemente la moto sulla quale viaggiavano due turisti svizzeri entrambi di 57 anni. L’si sarebbe verificato al chilometro 143 in direzione Torino e per i duenon c’è stato nulla da fare. L’uomo seduto davanti alla guida e la donna sul sellino posteriore sarebbero statia diversidall’e l’violentissimo con l’asfalto non ha lasciato scampo.

